Adana merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 20 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 20 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 20 gözaltı kararı

22 dakika önce

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 20 gözaltı kararı, System.String[]

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden mahrem imamlarla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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