Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 14 ilde ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana merkezli 14 ilde ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında tanık beyanları bulunan 12'si aktif görevde, 7'si meslekten ihraç edilen asker ile 3'ü askeri okuldan atılmış eski öğrenci, bir öğretmen ve bu kişilerden sorumlu olduğu ileri sürülen toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 07:14

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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