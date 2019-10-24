Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Örgüte finans sağlayan 31 zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Örgüte finans sağlayan 31 zanlı yakalandı

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Örgüte finans sağlayan 31 zanlı yakalandı

1 saat önce

Adana merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgüte finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları iddia edilen 42 zanlıdan 31'i yakalandı.

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Örgüte finans sağlayan 31 zanlı yakalandı, System.String[]

15 Temmuz 2016'da 251 kişinin şehit olduğu hain işgal girişimi gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 42 zanlıdan 31'i yakalandı.

15 İLDE ÖNCEDEN BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 31'i yakalandı.

FETÖ'YE FİNANS SAĞLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Şüphelilerin örgüt talimatıyla FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları iddia edildi.

Gözaltı kararı bulunan 11 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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