Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42...
Son Dakika Güncel Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42...

Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42...

4 dakika önce

Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.

Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42..., System.String[]

Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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