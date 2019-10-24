Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42...
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Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.
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