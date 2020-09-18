Son dakika haberleri | FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Adana merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 16'sı serbest bırakıldı.

Son Dakika

Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı

OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye

Korona testi pozitif çıkınca 4. kattan atlayan kadın, şans eseri kurtuldu

Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi

Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı

Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu