Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden - Son Dakika

Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden

ADANA merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden, System.String[]

ADANA merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Gruplar halinde şehir şehir gezerek cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen 74 çifte yönelik operasyonda, 56 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, çoğu evli ve sevgili olan 74 çiftin, şehir şehir gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde ilişkiye girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadan, toplanmaya devam ettikleri de belirlendi.

56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIŞüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, 56 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.


Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden

Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Operasyon, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden - Son Dakika

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