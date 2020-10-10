Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı

10.10.2020 10:03

Adana merkezli 16 ilde, fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana merkezli 16 ilde, fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülenlere yönelik 16 ilde 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 28'i savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 41'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası şüphelilerden 5'i daha serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 36 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülenlere yönelik 6 ay önce çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takibin ardından 74 zanlının kimliğini tespit edilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 6 Ekim'de, Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de belirlenen adreslere 500 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Zanlılardan 69'u gözaltına alınmış, adreslerde uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirilmişti.

Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli 16 ildeki fuhuş soruşturmasında yakalanan 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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