Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
56 dakika önce
Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:35 Kaynak: AA
merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp
Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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