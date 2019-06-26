Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
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Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

56 dakika önce

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:35 Kaynak: AA
Başsavcı, Adana, Güncel
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