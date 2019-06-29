Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu

24 dakika önce

Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheli adliyeye getirildi.

Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheli adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 26 Haziran'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 6 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
Aralarında görevde bulanan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğun 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Polis, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüphelinin yakalanması için Adana, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün "KPSS çalışma evleri"nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgüt mensuplarıyla haberleşme sağladıkları ileri sürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:01 Kaynak: AA
polis, adana, fetö, operasyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü Cani adam, sokak ortasında tartıştığı husumetlisini boğazını keserek öldürdü Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]