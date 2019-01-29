Adana Merkezli 18 İlde Fetö/pdy Operasyonu
49 dakika önce
Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 22'si muvazzaf 26 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.
Adana
merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 22'si muvazzaf 26 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün mahrem askeri yapılanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 22'si muvazzaf subay ve astsubay, 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, Adana merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslerde 16 zanlı gözaltına alındı, 10 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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