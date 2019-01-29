Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 18 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli 18 İlde Fetö/pdy Operasyonu

49 dakika önce

Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 22'si muvazzaf 26 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.

Adana Merkezli 18 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 22'si muvazzaf 26 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem askeri yapılanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 22'si muvazzaf subay ve astsubay, 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, Adana merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde 16 zanlı gözaltına alındı, 10 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen Transferini Açıkladı

3 Milyon Civcivi Ölüme Terk Eden Firma İçin Adana Valiliği Harekete Geçti Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:06:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 18 İlde Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]