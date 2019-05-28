Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

16 dakika önce

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:13 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Bakımdaki Anne Gözlerini Açtı, Bebeğinin Sır Ölümü Aydınlandı! Minik Abdülkadir'i Döverek Öldüren Üvey Baba Suçunu İtiraf Etti! Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 08:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]