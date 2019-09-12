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Adana merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonu

39 dakika önce

Adana ve İzmir'de dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Adana ve İzmir'de dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Adana ve İzmir'de 1'i kadın 6 kişinin şebeke kurarak kargo şirketlerinin sistemine girdiğini ve burada internet üzerinden sipariş veren kişilerin bilgilerini gördüklerini tespit etti.

Ekipler şüphelilerin vatandaşların telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyon sipariş verdiğinde harekete geçtiğini, hemen siparişi veren kişinin sistemden kimlik bilgilerini ele geçirip geçici kimlik bilgisi çıkartarak kargo şubesinden alındığı daha sonra bunları kendi kurdukları internet üzerinden satışa çıkardığını belirledi.


Şüphelilerin internet üzerine dolandırarak aldıkları ürünleri satışa çıkardıklarında vatandaş ürünü almak isteyince kredi kartından parayı çekip bazı ürünleri vatandaşlara göndermedikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin kurdukları internet sitesinde "bitcoin" isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, siteye üye olanlarında kimlik bilgilerini ele geçirip bu şahısları da dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini para karşılığı sattıkları ileri sürüldü.

Ekipler, çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i kadın 6 şüphelinin tespit edilen adreslerine operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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