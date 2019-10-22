Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

1 saat önce

Adana merkezli 2 ilde yürütülen sahte para soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı, System.String[]

Adana merkezli 2 ilde yürütülen sahte para soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti sahte parayı piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana ve Antalya'da yürüttüğü sahte para soruşturmasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipler, şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Operasyonda evlerde yapılan aramalarda ise 90 bin TL sahte para ele geçirildi. - ADANA

Antalya, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:47 Kaynak: İHA
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