Adana merkezli 2 ilde "tefeci" operasyonu kapsamında 9 gözaltı kararı çıkarıldı - Son Dakika

Adana merkezli 2 ilde, tefecilik operasyonu kapsamında yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tefecilik yaparak yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen grubu yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 1'i doktor 9 zanlıyı yakalamak için Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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