Adana merkezli 2 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana ve İzmir'de, 9 kişiden yaklaşık 100 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 2 gün önce internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüphelinin, 9 kişiyi aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Fatih B. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında aranan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden Bekir P. ile Fatih B'nin, internet üzerinden ürün siparişi veren müşterilerin kargolarını, ilgili adreslere gönderilmeden kargo şirketinden alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahte kimlikle kendilerini sipariş veren müşteriler gibi tanıtan 2 şüphelinin, kargo şirketi görevlisiyle konuşarak müşterilere gönderilmesi gereken ürünleri teslim aldıkları görülüyor.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, Adana ve İzmir'de 12 Eylül'de 1'i kadın 6 kişilik şebekenin, kargo şirketlerinin sistemine girerek internetten sipariş veren kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri belirlenmişti.

Şebeke üyelerinin, özellikle telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyon siparişi veren müşteriler adına gelen ürünleri sahte kimlikle aldıkları, daha sonra bu ürünleri kendi kurdukları internet sitesinden satışa çıkardıkları, ücretini kredi kartından ödeyerek sipariş veren müşterilere de ürünleri göndermedikleri tespit edilmişti.

Ayrıca şüphelilerin, kurdukları internet sitesinde "bitcoin" isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, siteye üye olanların kimlik bilgilerini ele geçirip para karşılığı sattıkları ileri sürülmüştü.