Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonu
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Adana merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 37 zanlıdan 25'i tutuklandı.

Adana merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 37 zanlıdan 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 21 Haziran'da Adana ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 37 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 25'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haklarında gözaltı kararı olan firari 21 zanlının ise arandığı öğrenildi.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Adana ve Gaziantep'te 58 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 gün önce özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 500 polisle düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalanmıştı.
Evlerdeki aramalarda 809 uyuşturucu hap, 58,9 gram eroin, 318,15 gram esrar, 13,96 gram kokain, 13,35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 187 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ile 27 fişek ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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