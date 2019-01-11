Adana Merkezli 20 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda 42'si Muvazzaf 52 Asker Hakkında Gözaltı...
17 dakika önce
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:16 Kaynak: AA
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