Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 20 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda 42'si Muvazzaf 52 Asker Hakkında Gözaltı...

Adana Merkezli 20 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda 42'si Muvazzaf 52 Asker Hakkında Gözaltı...

17 dakika önce

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Merkezli 20 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda 42'si Muvazzaf 52 Asker Hakkında Gözaltı..., System.String[]
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:16 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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