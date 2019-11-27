Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararıADANA - Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren 'abi' diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

ADANA - Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren 'abi' diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren 'abi' diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adana merkezli Ankara ve Mersin'de şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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