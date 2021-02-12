Adana merkezli 3 ilde nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 25 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 3 ilde nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir tarım kredi kooperatifinde usulsüz olarak kredi kullandırılarak haksız kazanç sağlandığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Düzce ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınlarında bulunduğu bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.