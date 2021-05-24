ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika

ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

24.05.2021 07:04

ADANA merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

ADANA merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsalda aktif faaliyette bulundukları iddia edilen 20 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarttı. Adana merkezli Tunceli ve Şırnak'ta il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin adresleri belirlenerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alınarak şüphelinin evlerine girildi. Şüpheliler yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Halkların Demokratik Partisi, Gözaltı, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika


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