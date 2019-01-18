Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 3 İlde PKK Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana Merkezli 3 İlde PKK Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Merkezli 3 İlde PKK Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Tunceli'de 8 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde yapılan aramada, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzeme ve suç unsurlarına da el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

PKK, Adana, Güncel
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