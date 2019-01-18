Adana Merkezli 3 İlde PKK Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.
ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul
ve Tunceli
'de 8 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde yapılan aramada, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzeme ve suç unsurlarına da el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:16 Kaynak: DHA
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