Son dakika haberleri | Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
13.11.2020 09:19
Son dakika haberleri... Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese yapılan baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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