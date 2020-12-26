Son dakika haber: Telefon dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon:  16 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Telefon dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı
26.12.2020 13:41
Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA merkezli 3 ilde, telefonla kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
ADANA merkezli 3 ilde, telefonla kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde bazı kişilerin, telefonla aradıkları kişileri kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırdığı konusunda çok sayıda yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da adresleri belirlenen 16 şüpheli, yapılan eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Polis, yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasının önlendiği ve toplamda gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını bildirdi.
Son Dakika Koca vahşeti! Vücuduna kesikler attığı eşinin bileziklerini almak için parmağını kırdı Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' talebimizin arkasındayız Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu İkinci kez alkollü yakalandı, cezadan kaçmak için söyledikleri pes dedirtti: Ben de memur çocuğuyum