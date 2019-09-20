Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen A.Ö'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 500 bin lira ele geçirildi.

Şebekenin, 10 paravan şirket üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya 31 milyon 500 bin lira para aktardığı iddia edildi.

Kıbrıs, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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