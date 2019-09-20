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Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

28 dakika önce

Adana merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, 15 firarinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 500 bin lira ele geçirildi.

Şebekenin, 10 paravan şirket üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya 31 milyon 500 bin lira aktardığı iddia edildi.

Kıbrıs, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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