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Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı

17.11.2021 09:52

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 15 şüpheliye yönelik Adana, Konya ve Mersin'de 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 102 mermi ele geçirildi, zanlılardan 13'ü yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
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