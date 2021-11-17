Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 15 şüpheliye yönelik Adana, Konya ve Mersin'de 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 102 mermi ele geçirildi, zanlılardan 13'ü yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.