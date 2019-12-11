Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, farklı meslek gruplarından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Bylock" kullandığı tespit edilen ve daha önceki soruşturmalarda şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, şüphelilerin Adana, Ankara ve Antalya'da adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde bulunan doktor ve polisin de olduğu 14 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.