Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu

Adana
merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 19 zanlıdan 13'ü adliyeye gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından 12 Haziran'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Mersin
ve Tekirdağ
'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı "örgüt üyeliği", "örgüt adına toplantı düzenleme, düzenlenen toplantılara katılma" ve " Suriye
'ye eleman aktarma" gibi iddialarla adliyeye sevk edildi.
Bu arada, evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlılardan M.K'nin gruba liderlik yaptığı öne sürüldü.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli 3 ilde 19 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, özel harekat ekipleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.