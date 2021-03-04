Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı

04.03.2021 09:57
Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı, System.String[]

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 59'a yükseldi.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 59'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan 6 şüpheliyi daha yakaladı.

Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi ve ev hanımının da olduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını aylık 1350 liraya kiraladığı belirlendi. Bu hesaplardan bazılarında son 6 ayda 5 milyon, 3 milyon ve 1,5 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, suç örgütünün hesaplarda biriken paraların transferini gerçekleştiren şüphelilere aylık 3 bin lira ödediği iddia edildi.

Gözaltındaki 59 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, adreslerinde bulunamayan 13 şüpheli aranıyor.

Operasyon polis kamerasında

Emniyet Müdürlüğünce havadan ve karadan çekilen operasyona ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı.

Havadan done ile çekilen görüntülerde çok sayıda polis ekibinin, İl Emniyet Müdürlüğünden araçlarla konvoy halinde çıktığı görülüyor.

Ekiplerin baskın yaptıkları evlerdeki aramalarda ele geçirdiği para, silah ve çok sayıda dijital malzeme de görüntülerde yer alıyor.

Polis ekipleri 2 Mart'ta, KKTC'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda 72 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlemiş, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen İbrahim D. ile 6 kadının da aralarında olduğu 53 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde 100 avro, 73 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 83 mermi, uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti. Şüphelilere ait banka hesaplarından son 6 ayda 87 milyon 300 bin liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

Gözaltı, Kıbrıs, Adana, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı - Son Dakika


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