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ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA - Son Dakika

ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA

13.08.2021 10:30

ADANA merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Abdulsamet Kavran'ın da bulunduğu 78 şüpheliden 11'i tutuklandı, 31'i adli kontrol, 36'sı sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ADANA merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Abdulsamet Kavran'ın da bulunduğu 78 şüpheliden 11'i tutuklandı, 31'i adli kontrol, 36'sı sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç şebekesi tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 92 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 'Anadolu' ismi verilen operasyon kapsamında dün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde, 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese baskın yaptı. Operasyonda aralarında örgüt lideri Abdulsamet Kavran ile 5 koleksiyonerin de bulunduğu 78 kişi gözaltına alınırken, firari 14 kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

PARA TRAFİĞİ ŞEBEKEYİ DEŞİFRE ETTİ

Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliği taşıyan Anadolu operasyonunun, 8 ay önce yurtdışında bir Türk vatandaşının tarihi eser kaçakçılığından yakalanmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı. Bu kişinin Türkiye'deki ilişki ağını, para trafiğini incelemeye alan polis, şebekenin liderliğini daha önce iki kez tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınıp, meslekten ihraç olan edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğunu belirledi.

26 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Şebeke üyelerinin banka hesaplarındaki 26 milyon liralık hareketi inceleyen polis, Türkiye'den kaçırılan 52 tarihi eserin kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede evinde satıldığını tespit etti. Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu tarihi eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Interpol gibi uluslararası mecralarca da Anadolu'dan kaçırılan eserler olduğunun doğrulandığı belirtildi.

19 BİN 83 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı belirlenen 23 bin 203 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 8 ruhsatsız tabanca ile 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin ve 60 frank ele geçirildi. Öte yandan uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildiği de bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 78 şüpheliden 36'sı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 42'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında şebeke lideri Abdulsamet Kavran'ın da bulunduğu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA
ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA
ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA
ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Gözaltı, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA MERKEZLİ 30 İLDEKİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA - Son Dakika


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