Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 33 İlde Fetö Operasyonu

Adana Merkezli 33 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

ADANA merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Adana Merkezli 33 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
ADANA merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında teğmen ve yüzbaşıların da  bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Polis ekiplerinin operasyonu sürdürdüğü bildirildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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