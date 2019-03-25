Adana Merkezli 33 İlde, Fetö/pdy'nin Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 41'i Aktif...
23 dakika önce
Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:59 Kaynak: AA
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