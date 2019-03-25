Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 33 İlde, Fetö/pdy'nin Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 41'i Aktif...

Adana Merkezli 33 İlde, Fetö/pdy'nin Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 41'i Aktif...

23 dakika önce

Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Merkezli 33 İlde, Fetö/pdy'nin Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında 41'i Aktif..., System.String[]
Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:59 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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