Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı

6 saat önce

ADANA merkezli 34 ilde 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı, System.String[]

ADANA merkezli 34 ilde 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen bir şebeke deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şebeke üyesi olduğu ileri sürülen 10'u kamu görevlisi 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, sabahın il saatlerinde 34 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan liderliğini Derviş B.'nin yaptığı şebekenin Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak, 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:48 Kaynak: DHA
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