Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

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Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı (2)
6 saat önce
143 KİŞİ GÖZALTINDAAdana merkezli 34 ilde, 26 kentteki üniversite, hastane ve kantinde açılan ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 143 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
143 KİŞİ GÖZALTINDA
Adana merkezli 34 ilde, 26 kentteki üniversite, hastane ve kantinde açılan ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 143 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguna başlandı.
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