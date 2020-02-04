Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu - Son Dakika
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Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

6 saat önce

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun 26 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdığını belirledi.

Ekipler, gözaltı kararı verilen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlıyı yakalamak için 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şebekenin elebaşılığını D.B'nin yaptığı iddia edildi.

Zanlıların 48 ihalede devleti 90 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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