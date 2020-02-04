Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 143 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 143 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 143 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 143 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 143 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdığını belirledi.

Ekipler, gözaltı kararı verilen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlıyı yakalamak için 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında 90 milyon lira bedelli 48 ihaleyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Şebekenin elebaşılığını yaptığı öne sürülen D.B'nin de arasında olduğu 143 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 25 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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