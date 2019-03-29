Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 34 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli 34 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Adana Merkezli 34 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mart'ta örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 45'e çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça, 23'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i ise tutuklandı.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, bir teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki, 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde 4 gün önce operasyon gerçekleştirilmiş, 40 zanlı gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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