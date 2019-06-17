Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
1 saat önce
Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:33
merkezli 4 ilde terör örgütü PKK
'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
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