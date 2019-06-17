Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
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Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon, System.String[]
Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:33 
Adana, PKK, Ekonomi
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