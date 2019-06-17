Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı
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Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı

24 dakika önce

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı, System.String[]
ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda aralarında çok sayıda şüpheli yakalandı. 
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına düzenlenen sokak eylemlerine katılıp; polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen kişilerin evlerin aylar süren titiz çalışma sonrası tek tek tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ekipler, Adana merkezli Antalya, Niğde ve Mardin'de şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'ya yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
PKK, Adana, Güncel
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