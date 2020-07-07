Adana merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Adana merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu: 22 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı iddiasıyla 9'u kadın 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı iddiasıyla 9'u kadın 22 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 24 şüphelinin kimliği ve adresini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9'u kadın 22 zanlı yakalandı.

Zanlıların, 177 kişiye faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, bazı kadın şüphelilerin de borçlulara tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheli aranıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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