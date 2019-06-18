Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu

28 dakika önce

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin büyük bir bölümünün HDP'nin Gençlik Meclisi üyesi olduğu, bazılarının adreslerinde ruhsatsız çok sayıda silah ile patlayıcı madde ve ateşleme fünyesi ele...

Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin büyük bir bölümünün HDP'nin Gençlik Meclisi üyesi olduğu, bazılarının adreslerinde ruhsatsız çok sayıda silah ile patlayıcı madde ve ateşleme fünyesi ele geçirildiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlenen ve 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Şüphelilerin büyük bir bölümünün HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerden bazılarının adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 655 gram patlayıcı madde, 281 ateşleme fünyesi, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanma çalışması sürüyor.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 7'si 18 yaşından küçük 35 şüpheliden 30'u dün yakalanmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp, duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:15 Kaynak: AA
PKK, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var Son dakika! Sayıştay'dan, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarına yanıt Ortak canlı yayının geç başlama nedeni belli oldu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 09:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]