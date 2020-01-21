Adana merkezli 5 ilde 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana merkezli 5 ilde 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

6 saat önce

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli 5 ilde 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda meslekten ihraç edilen polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerine "abi"lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 zanlı yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişi ise aranıyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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