Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

12 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu sattığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu sattığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adresler narkotik köpekleriyle arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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