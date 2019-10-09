Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon

1 saat önce

ADANA merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon, System.String[]

ADANA merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 800 polisle Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Demir kapıları özel harekat polislerince kırılarak girilen ev ve iş yerleri, didik didik arandı. Drone ile de havadan destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.


Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:35 Kaynak: DHA
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