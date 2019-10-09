Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (2)
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (2)

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (2)

56 dakika önce

CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDAAdana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi 1'inci Müdürü Mehmet Ç. olduğu belirtildi.

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (2), System.String[]

CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA
Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi 1'inci Müdürü Mehmet Ç. olduğu belirtildi. Mehmet Ç.'nin yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgun olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B.'den, cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı öne sürüldü.
Örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.
Aralarında biri emekli, 3 polisin de olduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kürkçüler, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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