Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)
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BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDIAdana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI
Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka bir şüpheli ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen İskender K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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