Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDIAdana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi.

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)

BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI

Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka bir şüpheli ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen İskender K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon

İskender, Muğla, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
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