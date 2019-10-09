Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 5 ilde dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı

46 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 5 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti 800 polisin katılımıyla gerçekleştiren operasyonda aralarında cezaevi müdürü ile polisinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü çete soruşturması kapsamında 74 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İzmir, Konya, Mardin ve Mersin illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) ekipleri operasyon düzenlendi. Şafak vakti 800 polisin katılımıyla 87 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET TİMLERİ SOKAKLAR DA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Düzenlen baskınlar sırasında, özel harekat ile çevik kuvvet timleri sokak başlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yapılan baskınlarda söz konusu şahısların evlerine özel hareket polisleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak girdi. Zanlıların evleri didik didik arandı.

ÇETE İÇERİSİNDE CEZAEVİ MÜDÜRÜ VE POLİSTE VAR

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında polis ile cezaevi müdürü olduğu öğrenildi.

Yakalanan zanlıların, çek senet, rüşvet verme, PKK propagandası yapma, adam öldürme ve yaralama suçları olduğu öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana merkezli 5 ilde dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi
Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Organize suç örgütüne yönelik operasyonda cezaevi müdürü ve polis de gözaltına alındı Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:52:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 5 ilde dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]