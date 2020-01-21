Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

31 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 22 FETÖ'cüye yönelik operasyon yapıldı.

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 5 ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 22 FETÖ'cüye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon aralarında eski polislerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Ispartada yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyonu başlattı. 5 ilde söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılar arasında meslekten ihraç edilmiş polislerinde olduğu öğrenildi.


Operasyonda yakalanan şahısları, üst düzey Fetöcülerin saklanmasına yardım ettikleri, asker ile polislerin 'abi' dediği kişiler ve örgüt evlerinin sponsorları olduğu belirtildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:29 Kaynak: İHA
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