Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı, System.String[]

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana merkezli Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptı aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp briminin dış görüntüsü ve tabelası

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA,


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:05 Kaynak: DHA
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